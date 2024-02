Jeux intervillages Saint-Laurent-de-Condel, samedi 25 mai 2024.

Jeux intervillages Saint-Laurent-de-Condel Calvados

Les inter-villages vont se dérouler le samedi 25 mai de 13 heures à 18h au stade de la forêt de SAINT-LAURENT-DE-CONDEL .

Activités course en sac, tir à la corde, tirs au but de précision, lancer de bûche, joutes dans une piscine, jeu de la corde (jeux d’équilibre), tir à l’arc et bowling.

Cinq équipes de quatre personnes par commune Saint-Laurent-de-Condel équipe bleu, Grimbosq équipe verte, Mutrécy équipe jaune, et Les Moutiers-en-Cinglais équipe rouge.

Les bénévoles seront en blanc.

Il y aura tout au long de l’après-midi de la restauration, saucisse, frites, crêpes et buvette.

Repas du soir sur inscription animé par un concert du groupe Citron, Gingembre et Curcuma.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-25

Stade de la forêt

Saint-Laurent-de-Condel 14220 Calvados Normandie mairie.stlaurent-condel@orange.fr

