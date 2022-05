Jeux intervillages Pessac-sur-Dordogne, 23 juillet 2022, Pessac-sur-Dordogne.

Jeux intervillages Pessac-sur-Dordogne

2022-07-23 – 2022-07-24

Pessac-sur-Dordogne Gironde Pessac-sur-Dordogne

Jeux intervillages (Pessac sur Dordogne, Gensac, Juillac, Coubeyrac, Invorio), épreuves dans les 4 villages jumelés. Tournoi de football, courses paddle et canoë, chasse au trésor randonnée, question patrimoine et culture générale. Epreuves “retour” à Invorio sam 27 et Dim 28.

Appel aux participants, inscriptions avant le 30 mai.

inscriptions infos : 06 75 60 30 71 intervillages2022@gmail.com

+33 6 75 60 30 71

intervillages assos

Pessac-sur-Dordogne

