Jeux Intervillages Lit-et-Mixe, 26 octobre 2022, Lit-et-Mixe.

Jeux Intervillages

Salle polyvalente Lit-et-Mixe Landes

2022-10-26 09:30:00 – 2022-10-21 17:00:00

Lit-et-Mixe

Landes

Par équipe de 6, les jeunes de 11 à 15 ans des villages de Côte Landes Nature se rencontreront autour de jeux sportifs et culturels !

Une journée d’échanges et de franches rigolades en perspective !

Cette manifestation est organisée par les structures jeunesse du territoire. Inscriptions Castets au 06 83 48 45 02, Léon au 05 58 48 74 32, Linxe au 06 79 66 18 93, Lit et Mixe au 07 88 29 77 34, Saint-Julien en Born au 05 58 42 44 48 et Vielle-Saint-Girons au 07 86 01 92 37) en collaboration avec le Point Information Jeunesse. Informations au 06 70 68 63 66. Inscriptions avant le 20 octobre.

+33 6 70 68 63 66

CLNT

Lit-et-Mixe

