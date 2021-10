Jeux Intervillages Linxe, 29 octobre 2021, Linxe.

Jeux Intervillages 2021-10-29 09:30:00 – 2021-10-29 17:00:00

Linxe Landes Linxe

Par équipe de 6, les jeunes de 11 à 15 ans des villages de Côte Landes Nature se rencontreront autour de jeux sportifs et culturels !

Une journée d’échanges et de franches rigolades en perspective !

Cette manifestation est organisée par les structures jeunesse du territoire (Castets, Léon, Linxe, Vielle-Saint-Girons, et Saint-Julien en Born) en collaboration avec le Point Information Jeunesse. Informations au 06 70 68 63 66. Inscriptions avant le 20 octobre.

+33 6 70 68 63 66

