Carmaux Carmaux Carmaux, Tarn Jeux Inter-Quartiers Carmaux Carmaux Catégories d’évènement: Carmaux

Tarn

Jeux Inter-Quartiers Carmaux, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Carmaux. Jeux Inter-Quartiers 2021-07-25 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-25 18:00:00 18:00:00

Carmaux Tarn Carmaux Jeux adaptés aux familles (enfants/adultes), course de brouette, course en sacs, course aux oeufs, tir à l’arc, chamboule-tout, etc. jean-louis.grelat@orange.fr +33 6 26 09 17 86 dernière mise à jour : 2021-07-20 par Office de tourisme du Ségala Tarnais

Détails Catégories d’évènement: Carmaux, Tarn Autres Lieu Carmaux Adresse Ville Carmaux lieuville 44.05385#2.1501