JEUX INFORMATIQUES RECREMINECRAFT Béziers, mercredi 21 février 2024.

Jeux d’aventure, plein de donjons et de mystères, à jouer en multijoueurs. Dés 10 ans. Place limitées. Inscription conseillée.

En multijoueurs sur un modpack plein de donjons et de mystères, viens découvrir le jeux Minecraft et vivre une aventure en multijoueurs.

Dés 10 ans.

Place limitées.

Inscription conseillée. .

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00



