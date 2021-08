Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Jeux – Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Jeux – Il n'y a pas d'âge pour s'amuser !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la chartreuse

**JOUONS AUX CARTES :** Un jeu de cartes débarque au musée, venez le tester en avant-première. À partir de 7 ans – Samedi de 15h à 17h. **JEU DE PISTE :** Débusquez les pièces du puzzlz et retrouvez l’oeuvre dans le musée. À partir de 6 ans – Dimanche à 10h30, 15h et 17h. **JEUX ANCIENS :** En toute liberté dans le cloître du musée. Tout public – Samedi et dimanche en continu Jeux en famille Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

