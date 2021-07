Bassens Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens, Gironde Jeux gratuits Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Plaine des sports Griffons Séguinaud, le samedi 17 juillet à 14:30

Course aux sacs Course aux échasses Course à l’œuf Tir à la corde Jeu chamboule tout Jeu Toréador Jeu de Mölkky quilles nordiques Course à patins à roulettes Jeu Chistera Parcours 1-6 ans Atelier de dessin Atelier maquillage Jeux gratuits pour enfants animés par les bénévoles des relais citoyens dans le cadre de la Fête Champêtre de Bassens. Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T14:30:00 2021-07-17T18:00:00

