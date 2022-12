JEUX GONFLABLES À AQUAJADE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

JEUX GONFLABLES À AQUAJADE
Parc d'Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
2022-12-18

Loire-Atlantique Quoi de mieux que d’attendre Noël dans l’eau ?!

Viens découvrir notre parcours gonflable et jouer tout l’après-midi à Aquajade ! Entrée : 6.60 €

aquajade@vert-marine.com +33 2 40 82 99 70 https://www.vert-marine.com/aquajade/ Saint-Brevin-les-Pins

