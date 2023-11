Jeux, gestes et savoirs. Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2023 Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Jeux, gestes et savoirs. Entretiens du Nouveau Monde Industriel 2023 Centre Pompidou Paris, 18 décembre 2023, Paris. Du lundi 18 décembre 2023 au mardi 19 décembre 2023 :

lundi, mardi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Tables rondes sur le thème du jeu à l’ère de l’intelligence artificielle. Peut-on jouer avec une machine ? Et qu’est-ce qu’une machine ? Le jeu avec ChatGPT est-il encore possible, tant il semble n’y avoir aucun « jeu » dans ce qui nous soumet au règne de la synthèse artificielle en inhibant toute forme d’analyse ? Est-ce encore un jeu, ou une ultime gamification, quand nous semblons condamnés à ne pouvoir gagner, sans jamais pouvoir perdre ? Cette 17ème édition des Entretiens du Nouveau Monde Industriel entend apporter un éclairage théorique, historique et épistémologique sur le pouvoir du jeu à nous capaciter, dans l’interaction avec le calcul, à travers six tables rondes : Session 1 • Gestes et psychologie du jeu chez l’enfant Session 2 • De la théorie des jeux au jeu du vivant Session 3 • Le jeu du geste digital Session 4 • Jeux, monnaie, données : les nouveaux milieux du jeu Session 5 • Jeu et savoir – Design et développement des jeux numériques face aux IA. Enjeux éducatifs, industriels et de design. Table ronde • Modifier, jouer : le modding dans le jeu vidéo Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/enmi-2023/ contact.communication@bpi.fr enmi-conf.org

© Georges Meguerditchian / Centre Pompidou

Centre Pompidou
Place Georges-Pompidou
75004 Paris
Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/enmi-2023/
contact.communication@bpi.fr
enmi-conf.org

