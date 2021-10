Locquirec Locquirec Finistère, Locquirec Jeux géants Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Jeux géants Locquirec, 31 octobre 2021, Locquirec. Jeux géants 2021-10-31 14:00:00 – 2021-10-31 19:00:00

Locquirec Finistère Un moment de partage, venez vous confronter les uns aux autres sur des jeux en bois géant tel que le puissance 4, le Wistiti ou le Jenga. Pour tous les âges. Un moment de partage, venez vous confronter les uns aux autres sur des jeux en bois géant tel que le puissance 4, le Wistiti ou le Jenga. Pour tous les âges. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Locquirec Adresse Ville Locquirec