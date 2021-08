Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Gironde, Saint-Laurent-Médoc Jeux géants en plein air Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Jeux géants en plein air Saint-Laurent-Médoc, 25 août 2021, Saint-Laurent-Médoc. Jeux géants en plein air 2021-08-25 – 2021-08-25

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc La médiathèque de Saint-Laurent Médoc vous convie à son après-midi sur le thème des jeux géants en plein air, sur le parvis de la mairie. La médiathèque de Saint-Laurent Médoc vous convie à son après-midi sur le thème des jeux géants en plein air, sur le parvis de la mairie. +33 5 56 59 40 96 La médiathèque de Saint-Laurent Médoc vous convie à son après-midi sur le thème des jeux géants en plein air, sur le parvis de la mairie. Médiathèque Saint-Laurent Médoc dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Laurent-Médoc Autres Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Ville Saint-Laurent-Médoc lieuville 45.15121#-0.82204