JEUX GÉANTS EN BOIS Palavas-les-Flots, lundi 1 avril 2024.

JEUX GÉANTS EN BOIS Palavas-les-Flots Hérault

En libre disposition de 10h à 13h et de 16h à 17h Jeux géants en bois Office de Tourisme de Palavas-les-Flots Sur réservation par téléphone au 04 67 07 73 34

Le Week-End Famille Plus pour Pâques fait son grand retour à l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots du 30 mars au 1er avril !

À cette occasion, de nombreuses activités gratuites sont organisées pour les enfants à l’Office de Tourisme Concours de dessin, chasses aux œufs, châteaux de sable, jeux géants en bois, ateliers créatifs et séance de maquillages, prêt de casques de réalité virtuelle, visites guidées…

Des prestataires sont également de la partie le Manège Le Pétoulet, le petit-train, la médiathèque, le centre nautique, My Center Palavas ; et proposent des activités gratuites (tours de manèges, lectures musicales, loto, initiation au catamaran et/ou au tennis) ou à prix réduit (promenade en petit-train).

En résumé, le Week-End Famille Plus c’est 3 jours d’animations, de cadeaux et de surprises pour tous les enfants ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 13:00:00

1 Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

