Jeux géants en bois avec Ludopia Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Jeux géants en bois avec Ludopia Arette, 24 février 2022, Arette. Jeux géants en bois avec Ludopia Arette

2022-02-24 15:30:00 – 2022-02-24 18:30:00

Arette Pyrénées-Atlantiques Le parc de loisirs Ludopia nous rend visite en station et propose des modules géants en bois pour un moment de partage autour du jeu !

Arette

