Jeux Géants au Parc Rives de Seine Square Federico Garcia-Lorca Paris

Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 03 septembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

Tout public. gratuit

Au stand Jeux Géants du Parc Rives de Seine, venez bénéficier du prêt de jeux de société grand format pour petits et grands. Venez vous amuser avec des jeux de société grand format ! Notez qu’une pièce d’identité sera demandée pour retirer les pions et dés (prêt de 30mn) Liste des jeux : –

Échiquiers Géants –

Puissance 4 –

Mémory –

Grand Domino –

Jeu de la Grenouille –

Hymalayou –

Billard Hollandais –

Paletos –

Square Federico Garcia-Lorca Voie Georges Pompidou 75004 Paris Contact : https://www.paris.fr/

