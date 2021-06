Jeux flamands à disposition gratuitement dans la cour du Château de Flers ! Château de Flers, 23 juin 2021-23 juin 2021, Villeneuve-d'Ascq.

du mercredi 23 juin au mercredi 18 août à Château de Flers

Tous les mercredis après-midi, venez profiter gratuitement d’une sélection de jeux flamands dans la cour du Château de Flers ! —————————————————————————————————————————— ### Click Ball, planche à trous, billard hollandais, table à glisser ou encore Laby Toupies, on ne sait pas lequel vous choisirez mais on est sûr que vous vous amuserez ! * Jeux et accesoires accessibles en échange d’une carte d’identité et pour une durée de 30 min / jeu. * Jeux et accessoires accessibles en présence d’un adulte, de 14h à 17h30 chaque mercredi de l’été.

Gratuit – prêt contre carte d’identité et sous surveillance d’un adulte

Profitez d’un cadre sublime pour retomber en enfance et jouer aux jeux flamands !

Château de Flers Chemin du Chat Botté, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T17:30:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T17:30:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T17:30:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T17:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:30:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T17:30:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T17:30:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T17:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T17:30:00