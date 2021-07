Calais Cité de la Dentelle et de la Mode Calais, Pas-de-Calais Jeux et visites participatives autour de Libres figurations, les années 80 Cité de la Dentelle et de la Mode Calais Catégories d’évènement: Calais

Pas-de-Calais

Jeux et visites participatives autour de Libres figurations, les années 80 Cité de la Dentelle et de la Mode, 18 septembre 2021, Calais. Jeux et visites participatives autour de Libres figurations, les années 80

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité de la Dentelle et de la Mode

A vous de jouer ! L’équipe de médiation vous propose de relever le défi avec un quizz mêlant références à la culture populaire, cinématographique ou musicale des années 80 ayant inspirées les artistes des Libres figurations. Saurez-vous déjouer les intrus ? Différentes focus thématiques vous seront proposés les après-midis.

Accès libre

Jeux et visites participatives pour découvrir en s’amusant l’exposition temporaire Libres figurations, les années 80 Cité de la Dentelle et de la Mode 135 quai du Commerce – 62100 Calais Calais Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu Cité de la Dentelle et de la Mode Adresse 135 quai du Commerce - 62100 Calais Ville Calais lieuville Cité de la Dentelle et de la Mode Calais