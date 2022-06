Jeux et Sports por tous Château-Renard Château-Renard Catégories d’évènement: 45220

CHATEAU RENARD

Jeux et Sports por tous Château-Renard, 25 juin 2022, Château-Renard. Jeux et Sports por tous Château-Renard

2022-06-25 – 2022-06-25

Château-Renard 45220 Jeux et Sports organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture de Château-Renard pour petits et grands. Au programme : speedball, jeux de société, teste de forme, jeux en bois. Rendez-vous sur l’île aux Ponts! accueil.mjc.45220@gmail.com +33 2 38 95 26 07 Jeux et Sports organisé par la Maison des Jeunes et de la Culture de Château-Renard pour petits et grands. Au programme : speedball, jeux de société, teste de forme, jeux en bois. Rendez-vous sur l’île aux Ponts! copyright

Château-Renard

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 45220, CHATEAU RENARD Autres Lieu Château-Renard Adresse Ville Château-Renard lieuville Château-Renard Departement 45220

Château-Renard Château-Renard 45220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-renard/

Jeux et Sports por tous Château-Renard 2022-06-25 was last modified: by Jeux et Sports por tous Château-Renard Château-Renard 25 juin 2022 45220 Château-Renard

Château-Renard 45220