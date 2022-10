Jeux et livres-jeux…de 4 à 10 ans

2022-10-31 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-31 17:00:00 17:00:00 C’est le moment de découvrir ou de redécouvrir de nombreux jeux : jeux de cartes, rapidités, stratégie… il y en aura pour tout le monde. Ce temps de découverte est animé par les bibliothécaires. On va voir qui est le plus fort ! Rendez-vous à la bibliothèque. Aller on range les livres et on sort les jeux ! bibliothequedublanc@cc-brennevaldecreuse.fr +33 2 54 28 05 20 http://bibliothequedublanc.over-blog.com/ © Droits réservés dernière mise à jour : 2022-10-22 par

