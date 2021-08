Pleubian Pleubian Côtes-d'Armor, Pleubian Jeux et lectures en famille Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian

Jeux et lectures en famille Pleubian, 21 décembre 2021, Pleubian. Jeux et lectures en famille 2021-12-21 09:30:00 – 2021-12-21 12:00:00

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian Matinée lecture et jeux à venir profiter en famille pour un moment de convivialité. Cette activité vous est proposée par la ludothèque d’Entrée de Jeu de Langoat, la Maison du Département de Lannion et Chantale Guihard, médiatrice du

livre à la Bibliothèque des Côtes d’Armor. Rendez-vous à l’école publique de Pleubian dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Pleubian