« JEUX ET JOUTES À CHEVAL » Saumur, mercredi 5 mars 2025.

« JEUX ET JOUTES À CHEVAL » Saumur Maine-et-Loire

Depuis l’Antiquité, souvent pour le seul bénéfice des élites, le cheval a offert à l’être humain sa force et sa rapidité. Lors de compétitions, cavaliers et meneurs ont sélectionné les meilleures bêtes. Ils se sont confrontés à de rudes adversaires et ont enthousiasmé les foules venues les admirer. Seuls contre tous, en duel ou en équipe, dans un champ bordé de lices ou en terrain ouvert, ils ont repoussé les limites du jeu, quitte à risquer leur vie.

En trois parties, l’exposition évoque la naissance des Jeux olympiques et panhelléniques. Jeux martiaux, tournois, joutes, et carrousels mettent en avant les diverses techniques d’entraînement ludique à la guerre, sur une large période allant du Moyen-Âge au XIXe siècle. Enfin, dans un troisième volet, sont présentés les jeux d’équipes les plus pratiqués le polo, le pãto (horse-ball) et le buzkachi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-05

fin : 2025-03-05

Esplanade Hubert Landais

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire château@saumur.fr

