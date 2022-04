Jeux et jouets pour enfants DYS et TDAH Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Jeux et jouets pour enfants DYS et TDAH Redon, 10 mai 2022, Redon. Jeux et jouets pour enfants DYS et TDAH Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

2022-05-10 18:30:00 – 2022-05-10 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou

Redon Ille-et-Vilaine Comment le jeu peut apporter un mieux-être aux enfants DYS et TDAH?

Des pistes pour les parents et les professionnels.

Par Gérard Paris, formé à FM2 Public Ados et Adulte, Espace Jeunesse de la Médiathèque Jean-Michel Bollé

Gratuit,sans réservation dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre du Temps Fort Autrement du 3 au 12 mai 2022 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Redon

