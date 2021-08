SOUMONT-SAINT-QUENTIN Parking de l'eglise Soumont-Saint-Quentin Jeux et jouets à la brèche au diable Parking de l’eglise SOUMONT-SAINT-QUENTIN Catégorie d’évènement: Soumont-Saint-Quentin

La nature est une source d’inspiration pour qui sait dénicher ses trésors. Du minéral au végétal, aucune de ces merveilles ne nous échappera. Cette nature sera pour nous la palette de couleurs et la toile, la matière et l’inspiration. (1-3km/2h30) – Niveau 2

Gratuit

La nature est une source d'inspiration pour qui sait dénicher ses trésors. Du minéral au végétal, aucune de ces merveilles ne nous échappera. Cette nature sera pour nous la palette de couleurs et la toile, la matière et l'inspiration. (1-3km/2h30) – Niveau 2

2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T16:30:00

