2022-05-04 16:00:00 – 2022-05-04 18:00:00 Bibliothèque 17 Rue du Centre

Mirepeix Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 La bibliothèque propose des jeux sur place pour passer un bon moment en famille, entre amis ou pour rencontrer, échanger, rire avec d’autres personnes…

Rien de mieux que des jeux coopératifs, de stratégies, de mémoire, d’assemblage pour faire connaissance et s’amuser à plusieurs, rajouter à cela une « pincée » de jeux de mots et le tour est joué !

Accessible à partir de 3ans. ©service culture PDN

