Jeux et histoires pour enfants autour de l’automne et Halloween La Châtre Indre

La Châtre

La Châtre

Jeux et histoires pour enfants autour de l’automne et Halloween La Châtre, lundi 21 octobre 2024.

Jeux et histoires pour enfants autour de l’automne et Halloween

136 Rue Nationale La Châtre Indre

Venez découvrir les animations jeunesse de la bibliothèque intercommunale de La Châtre.Familles

Viens plonger dans l’univers de l’automne et d’halloween à travers des histoires et des jeux à la bibliothèque pour enfants de 3 à 6 ans . Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-21 10:30:00

fin : 2024-10-21

136 Rue Nationale

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

L’événement Jeux et histoires pour enfants autour de l’automne et Halloween La Châtre a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Pays de George Sand

lundi 21 octobre 2024 Jeux et histoires pour enfants autour de l’automne et Halloween La Châtre Jeux et histoires pour enfants autour de l'automne et Halloween 136 Rue Nationale La Châtre Indre 2024-10-21 à .Venez découvrir les animations jeunesse de la bibliothèque intercommunale de La Châtre.