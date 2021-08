Taninges Chartreuse de Mélan Haute-Savoie, Taninges Jeux et Escape Game Chartreuse de Mélan Taninges Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Taninges

Jeux et Escape Game Chartreuse de Mélan, 18 septembre 2021, Taninges. Jeux et Escape Game

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chartreuse de Mélan

Des jeux, des infos et un escape game pour tester vos connaissances sur la chartreuse de Mélan. _QR codes à scanner sur site et à l’accueil._

Réservation obligatoire.

Découverte de la chartreuse sur smartphone. Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Taninges Autres Lieu Chartreuse de Mélan Adresse 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Taninges lieuville Chartreuse de Mélan Taninges