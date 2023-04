Fête mondiale du jeu Jeux et compagnie Montcuq-en-Quercy-Blanc OT CVL Castelnau-Montratier Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’Évènement: Lot

2023-05-13 15:00:00 – 2023-05-13

Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc . Dans et autour du local de la ludothèque venez essayer des jeux géants, de l’escape game, des dominos express, etc avec repas partagé en soirée. Marion Toufailles

dernière mise à jour : 2023-04-05 par OT CVL Castelnau-Montratier

