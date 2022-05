Jeux et auberge espagnole, 25 octobre 2022, .

Jeux et auberge espagnole

2022-10-25 17:00:00 – 2022-10-25 22:00:00

EUR Un après-midi et une soirée entièrement consacrés à la présentation des derniers jeux acquis par les médiathécaires. Au programme : du jeu, des rires, du jeu, de la bonne humeur, du jeu et… du jeu ! Et pour plus de convivialité, la pause repas se fera en mode “auberge espagnole”. Chaque participant qui le souhaite pourra apporter son plat préféré et le faire goûter aux autres… Miam !

pixabay

