Paris Promenade Jane-et-Paulette-Nardal Paris Jeux et activités Promenade Jane-et-Paulette-Nardal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jeux et activités Promenade Jane-et-Paulette-Nardal, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 22 juillet 2021

de 10h à 17h

gratuit

Journée sportive et ludique au programme ! Initiation capoeira et djiing, atelier petits débrouillards, activités manuelles et créatives, malle à jeux et à jouets, jeux en bois, structures gonflables, espace lecture. Animations -> Loisirs / Jeux Promenade Jane-et-Paulette-Nardal rue Didot Paris 75014

13 : Plaisance (476m) 13 : Porte de Vanves (560m)

Contact :Association Carrefour 14 https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/carrefour-14-cs-didot-broussais Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Plein air;Enfants

Date complète :

2021-07-22T10:00:00+02:00_2021-07-22T17:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Promenade Jane-et-Paulette-Nardal Adresse rue Didot Ville Paris lieuville Promenade Jane-et-Paulette-Nardal Paris