2022-10-22 – 2022-11-06 Pendant toutes les vacances de la Toussaint, deux jeux-enquête sont disponibles gratuitement à l’accueil.

– En famille ou entre amis : « Détournement de flots publics » : au départ de Vorgium, remontez vers les vestiges de l’aqueduc, qui alimentait la ville en eau courante, à Carhaix et au Moustoir (prévoir un moyen de locomotion).

– Pour les enfants : « Un vol à la domus » : dans le jardin et le centre d’interprétation. Enquêtez et aidez le propriétaire à retrouver son bien disparu… dernière mise à jour : 2022-10-18 par

