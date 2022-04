Jeux enfants – Park à Gonfle Montbéliard Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard Doubs Montbéliard 8 EUR Le Park à Gonfle c’est un parc de structures gonflables qui sera installé dans la grande salle de L’Axone. Sur cinq jours, les enfants de 1 à 12 ans pourront s’amuser toute la journée, accompagnés d’un adulte. L’événement est en collaboration avec Okidok et RegieTech. +33 3 81 93 89 86 https://www.axone-montbeliard.fr/evenement/park-a-gonfle/ Le Park à Gonfle c’est un parc de structures gonflables qui sera installé dans la grande salle de L’Axone. Sur cinq jours, les enfants de 1 à 12 ans pourront s’amuser toute la journée, accompagnés d’un adulte. L’événement est en collaboration avec Okidok et RegieTech. L’Axone 6 Rue du Commandant Pierre Rossel Montbéliard

