Jeux enfants – Parc de loisirs en plein air (Jumping R) Saint-Brieuc, 7 juillet 2022, Saint-Brieuc.

Jeux enfants – Parc de loisirs en plein air (Jumping R)

Port du Légué Rue Pierre de Coubertin Site d’aquabaie Saint-Brieuc Côtes d’Armor Rue Pierre de Coubertin Port du Légué

2022-07-07 11:00:00 – 2022-08-26 18:00:00

Rue Pierre de Coubertin Port du Légué

Saint-Brieuc

Côtes d’Armor

Saint-Brieuc

Un parc de loisirs pour toute la famille !

Plus de 15 attractions, des jeux sportifs et/ou à sensations … des activités encadrées tel que la tour d’escalade, le Parcours Acro ou le « X Trem Jump »

Venez tester le « X Trem Jump » réservé aux ados et adultes de plus de 10 ans et découvrir nos nouveautés comme « le parcours jump » plus de 17m de long !

Restauration rapide sur place et espace de pique-nique à votre disposition.

A partir de 2 ans.

contact@jumpin-r.fr +33 7 83 07 73 16 https://www.jumpingr.fr/parcs-loisirs/c-30.html

Un parc de loisirs pour toute la famille !

Plus de 15 attractions, des jeux sportifs et/ou à sensations … des activités encadrées tel que la tour d’escalade, le Parcours Acro ou le « X Trem Jump »

Venez tester le « X Trem Jump » réservé aux ados et adultes de plus de 10 ans et découvrir nos nouveautés comme « le parcours jump » plus de 17m de long !

Restauration rapide sur place et espace de pique-nique à votre disposition.

A partir de 2 ans.

Rue Pierre de Coubertin Port du Légué Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-06-25 par