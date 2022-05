Jeux en fête Saint-Malo, 21 mai 2022, Saint-Malo.

Jeux en fête Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage Saint-Malo

2022-05-21 – 2022-05-21 Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo

Organisée par le Centre Social de l’AMIDS en partenariat avec les habitants et acteurs sociaux du quartier (Ville de Saint-Malo, Emeraude Habitation, Centre Départemental d’Action Sociale, Centre Communal d’Action Sociale, Association Le Goéland, l’Estran, la Mission locale, Les Marteaux du jardin, Femmes solidaires, Comité de quartier de la nDécouverte, Comité de quartier de la Gare, Hibiscus, Mélody’s, Let me dance…),cette grande fête du Jeu est l’occasion de passer un agréable moment convivial et festif en famille ! nVous trouverez sur place des jeux géants en bois pour adultes et enfants, des jeux pour les tout-petits (3 mois – 2 ans), des jeux d’adresse pour les 2 – 99 ans, une initiation aux arts du cirque, les P’tits Sulkys de Marie, Les P’tites Goules (troupe de maquilleuses-chanteuses en déambulation), le manège sans fil, le manège Magic Bonbon Guillaume et ses ballons, Psycomedie et des animations ponctuelles. Sans oublier la dégustation de crêpes, galettes-saucisses, popcorn et autres douceurs ! Venez nous rejoindre et vous amuser dans le respect des gestes barrières !

+33 2 99 81 57 89

Organisée par le Centre Social de l’AMIDS en partenariat avec les habitants et acteurs sociaux du quartier (Ville de Saint-Malo, Emeraude Habitation, Centre Départemental d’Action Sociale, Centre Communal d’Action Sociale, Association Le Goéland, l’Estran, la Mission locale, Les Marteaux du jardin, Femmes solidaires, Comité de quartier de la nDécouverte, Comité de quartier de la Gare, Hibiscus, Mélody’s, Let me dance…),cette grande fête du Jeu est l’occasion de passer un agréable moment convivial et festif en famille ! nVous trouverez sur place des jeux géants en bois pour adultes et enfants, des jeux pour les tout-petits (3 mois – 2 ans), des jeux d’adresse pour les 2 – 99 ans, une initiation aux arts du cirque, les P’tits Sulkys de Marie, Les P’tites Goules (troupe de maquilleuses-chanteuses en déambulation), le manège sans fil, le manège Magic Bonbon Guillaume et ses ballons, Psycomedie et des animations ponctuelles. Sans oublier la dégustation de crêpes, galettes-saucisses, popcorn et autres douceurs ! Venez nous rejoindre et vous amuser dans le respect des gestes barrières !

Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-05-13 par