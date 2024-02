JEUX EN FÊTE CENTRE SOCIAL DU PLANTY Cholet, mercredi 6 mars 2024.

JEUX EN FÊTE CENTRE SOCIAL DU PLANTY Cholet Maine-et-Loire

Nouvelle édition de Jeux en fête avec un programme varié pour tous les publics. Ludo Planty (ludothèque géante), Numérico Planty (jeux vidéo), jeux coopératifs et soirée jeux de plateau et de stratégie. Un événement surprenant, ludique et fédérateur. Du lundi 4 au vendredi 8 mars 2024, Centre social du Planty, 55, rue du Planty, Cholet. Gratuit. Contact 02 41 49 04 85, 07 83 04 05 05, jeunesse@planty.fr.

Programme détaillé :

Lundi 4 mars (pour tous) Ludo Planty 14 h 17 h 30 :

Le Planty se transforme en ludothèque géante.

Mardi 5 mars (à partir de 10 ans) Numérico Planty 10 h 13 h & 14 h 18 h :

Le Planty se transforme en salle de jeux vidéo géante.

17 écrans FC 24 Simulateurs de conduite DBZ Street Fighter 6 Tekken 8. NBA 2K23 Mario Bros Wonder It Takes Two Super Smash Bros Rétro Gaming, etc.

Mercredi 6 mars (pour tous) Jeux coopératifs 14 h 17 h :

Jouons tous ensemble… Pas de gagnant ni de perdant.

Jeudi 7 mars (pour tous) Sortie à « la Grange aux jeux » à Neuvy 13 h 18 h :

Des centaines de jeux à disposition sur plus de 300M² jeux surdimensionnés, jeux de société, jeux de construction….

Vendredi 8 mars (pour tous) soirée jeux 17 h 20 h 30 :

TTMC Fiesta de los Muertos Donuts Pigeon Pigeon Podium Mind Up Top Ten 6 qui prend Just One Tak Tik Hit…

Pour l’ensemble de ces actions, les moins de 18 ans non adhérents doivent être accompagnés d’un adulte. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 13:30:00

fin : 2024-03-06 20:30:00

55 rue du Planty

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire jeunesse@planty.fr

L’événement JEUX EN FÊTE CENTRE SOCIAL DU PLANTY Cholet a été mis à jour le 2024-02-22 par eSPRIT Pays de la Loire