Palais du Roi de Rome, le samedi 14 mai à 17:30

Entouré de nos collections, profitez de l’ambiance unique du musée pour retrouver le plaisir des jeux d’autrefois en famille : jeu de l’Oie, jeu de la Chouette… Bien d’autres jeux vous attendent également : memory du musée, jeu des sept familles de Rambouillet, jeux de construction pour architectes en herbe…

Entrée libre et gratuite

2022-05-14T17:30:00 2022-05-14T20:00:00

