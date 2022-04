Jeux en famille ! Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jeux en famille ! Muséum d’Histoire Naturelle, 21 avril 2022, Nantes. 2022-04-21

Horaire : 14:00 16:30

Gratuit : non Gratuit hors billet d’entrée au Muséum Quoi de mieux qu’un jeu au muséum pour partager un moment convivial en famille. Stratégie, chance, coopération… Venez découvrir une sélection de jeux de société effectuée par les médiateurs-trices du Muséum. À vos dés, lancez ! Sans réservation et dans la limite des places disponibles Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 12 Rue Voltaire Ville Nantes lieuville Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Departement Loire-Atlantique

Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Jeux en famille ! Muséum d’Histoire Naturelle 2022-04-21 was last modified: by Jeux en famille ! Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d'Histoire Naturelle 21 avril 2022 Muséum d'Histoire Naturelle Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique