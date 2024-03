jeux en famille Centre social la Busette Lille, vendredi 12 avril 2024.

jeux en famille Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un bon moment en famille Vendredi 12 avril, 17h00 Centre social la Busette entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T17:00:00+02:00 – 2024-04-12T18:30:00+02:00

Soirée jeux de société au Centre Social La Busette le 12 avril 2024 de 17h à 18h30.

Venez passer un temps convivial en famille et découvrir de nouveau jeux de société.

Evenement gratuit et ouvert à tous.

Plus d’informations, contacter Kaelig Corbel au 03 20 49 02 53 ou à cslabusette@wanadoo.fr

Centre social la Busette 1 rue georges lefebvre Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320490253 http://www.labusette.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=97d6f7c5-29dd-44a9-87b7-f76534d93263 [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 49 02 53 »}] [{« link »: « mailto:cslabusette@wanadoo.fr »}]