La ludothèque d’Amilly se délocalise deux après-midis au parc des Terres-Blanches d’Amilly pour proposer des jeux gratuits et ouverts à tous : jeux en bois (molky, palets bretons, quilles, kubb, anneaux…) le 13 juillet et sélection de jeux de société rapides et amusants le 20 juillet. Fous rires garantis ! Mardi 13 juillet et mardi 20 juillet de 14h30 à 17h30 au parc des Terres-Blanches. Renseignements : 02 38 28 76 75 ou [ludotheque@amilly45.fr](mailto:ludotheque@amilly45.fr) Jeux en famille au Parc des Terres Blanches Parc des Terres-Blanches AMILLY 45200 TERRES BLANCHES Amilly Loiret

