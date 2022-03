Jeux en bois géants Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Var

Jeux en bois géants Musée des arts et traditions populaires de Draguignan, 14 mai 2022, Draguignan. Jeux en bois géants

le samedi 14 mai à Musée des arts et traditions populaires de Draguignan

Les jeux en bois du « Ptit Marcel » ravissent les petits mais aussi les plus grands. Ils donnent lieu à des moments de partage intergénérationnels, à des vagues d’éclats de rire mais aussi à des instants de dépassement de soi et d’enrichissement. Des jeux surdimensionnés vous donnent rendez-vous au Musée des Arts et Traditions Populaires pour jouer en famille et fêter ensemble la Nuit des Musées.

Entrée libre

Jeux en bois géants Musée des arts et traditions populaires de Draguignan 75 place Georges Brassens, 83300 Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Draguignan Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Draguignan, Var Autres Lieu Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Adresse 75 place Georges Brassens, 83300 Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Ville Draguignan lieuville Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan Departement Var

Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/draguignan/

Jeux en bois géants Musée des arts et traditions populaires de Draguignan 2022-05-14 was last modified: by Jeux en bois géants Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Musée des arts et traditions populaires de Draguignan 14 mai 2022 Draguignan Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan

Draguignan Var