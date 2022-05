Jeux en bois dans les jardins de la Seigneurie Andlau Andlau Catégories d’évènement: Andlau

Bas-Rhin

Jeux en bois dans les jardins de la Seigneurie Andlau, 13 juillet 2022, Andlau.

2022-07-13 – 2022-07-13

Andlau Bas-Rhin Andlau Bas-Rhin 0 EUR Venez jouer en famille dans les jardins de la Seigneurie avec les jeux en bois surdimensionnés de Rigol’Jeux, tous les mercredis, du 13 juillet au 31 août. Jeux surdimensionnés en bois. +33 3 88 08 65 24 Venez jouer en famille dans les jardins de la Seigneurie avec les jeux en bois surdimensionnés de Rigol’Jeux, tous les mercredis, du 13 juillet au 31 août. Andlau

