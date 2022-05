Jeux en bois dans le jardin du château de Sassenage Château de Sassenage Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Jeux en bois dans le jardin du château de Sassenage Château de Sassenage, 5 juin 2022, Sassenage. Jeux en bois dans le jardin du château de Sassenage

le dimanche 5 juin à Château de Sassenage

En partenariat avec l’association Mestels Jeux de lancer et de précision. A partir de 5 ans pour les enfants et non limitatif pour les adultes.

Le tarif : 2 euros par enfant et adulte (sans limitation de durée)

