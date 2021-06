Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord, Dordogne Jeux en bois aux grottes de l’abbaye de Brantôme Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Jeux en bois aux grottes de l'abbaye de Brantôme 2021-07-07 10:00:00 – 2021-08-31 19:00:00

Brantôme en Périgord Dordogne Brantôme en Périgord Du 7 juillet au 31 août, mises à disposition de jeux en bois gratuitement pendant les visites.

Tarif visite des grottes (non commentée) : 6.50€ / tarif réduit 4.50€ / gratuit pour les moins de 11 ans.

