La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 18 novembre à 17:00

Nous découvrirons un jeu de 7 familles éco responsables, réalisé par la structure nantaise “Thé vert et menthe à l’eau” (1). Nous aurons en exclusivité, une version “augmentée” qui permet de faire le point sur ses gestes écoresponsables et qui invite à progresser dans sa pratique; Nous avons créé un quiz “plusieurs vies pour les objets” dans l’appli “Mieux trier à Nantes”. Pour tester nos connaissances sur les acteurs locaux du réemploi. Nous fabriquons des robots D3E : récupération de moteurs, bois, lampes, fils (vous pouvez amener)… pour fabriquer ensemble des petits robots. Le châssis est imprimé à partir de plastique recyclé (granulés de PET de bouteilles plastique) par “West Waste Print” (2). Venez, nombreux, en famille. 10 jeux (7 familles éco responsables) à gagner !! (1) Nadia et Cécile ont travaillé en collaboration pour créer un jeu de 7 familles éco responsables. La structure se nomme “Thé vert et menthe à l’eau”. Le jeu est très visuel et très sympa. Il montre des gestes du quotidien et vise à susciter les discussions. Une grande attention a été apportée sur sa fabrication (papier, encre, process de fabrication). Dès que tout est prêt, une communication sera envoyée au réseau. Une campagne de financement participatif va être lancée prochainement. (2) “West Waste Print” est un service d’impression 3D fonctionnant à partir de granulés de plastique. Des matière issu du recyclage peuvent donc servir sur ces imprimantes. Activité gratuite et en libre accès.

Gratuit et en libre accès

Association Mieux Trier à Nantes
La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September)
5 rue Fénelon, 44000 Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T17:00:00 2021-11-18T20:00:00

