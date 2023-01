Jeux du monde Colombelles Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Colombelles

Jeux du monde Colombelles, 17 février 2023, Colombelles . Jeux du monde 10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix Colombelles Calvados Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

2023-02-17 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-17 19:30:00 19:30:00

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet

Colombelles

Calvados Venez jouer en famille, entre amis ou solo (on vous présentera des amis!) avec la ludothèque Être et Jouer.

Tout public / Durée : 1h30 Venez jouer en famille, entre amis ou solo (on vous présentera des amis!) avec la ludothèque Être et Jouer.

Tout public / Durée : 1h30 Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse Colombelles Calvados Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Ville Colombelles lieuville Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

Jeux du monde Colombelles 2023-02-17 was last modified: by Jeux du monde Colombelles Colombelles 17 février 2023 10 rue Elsa Triolet Médiathèque Le Phénix Colombelles Calvados Calvados Colombelles

Colombelles Calvados