Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Allier, Varennes-sur-Allier Jeux du Calendrier de l’Avent Varennes-sur-Allier Varennes-sur-Allier Catégories d’évènement: Allier

Varennes-sur-Allier

Jeux du Calendrier de l’Avent Varennes-sur-Allier, 1 décembre 2021-1 décembre 2021, Varennes-sur-Allier. Jeux du Calendrier de l’Avent 2021-12-01 – 2021-12-24

Varennes-sur-Allier Allier Lors de vœux du Maire chaque participant recevra des petits cadeaux en fonction de son assiduité. Lors de vœux du Maire chaque participant recevra des petits cadeaux en fonction de son assiduité.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Varennes-sur-Allier Étiquettes évènement : Autres Lieu Varennes-sur-Allier Adresse Ville Varennes-sur-Allier