Jeux d’orientation Belle-Isle-en-Terre, 9 août 2021-9 août 2021, Belle-Isle-en-Terre.

Jeux d’orientation 2021-08-09 – 2021-08-09 Rue Crec’h Uguen Anciennes papeteries

Belle-Isle-en-Terre Côtes d’Armor Belle-Isle-en-Terre

L’orientation pour tous ! Au cours d’une animation, découvrez notre nouveau parcours de course d’orientation. A l’aide d’une carte,retrouvez les balises cachées. L’occasion de s’initier à la course d’orientation sur l’ancien champ de tir de Plouisy, dans le centre de Pontrieux ou de découvrir à Belle-Isle-en-Terre, les anciennes papeteries ainsi que les bois et vallons qui les entourent.

L’orientation pour tous ! Au cours d’une animation, découvrez notre nouveau parcours de course d’orientation. A l’aide d’une carte,retrouvez les balises cachées. L’occasion de s’initier à la course d’orientation sur l’ancien champ de tir de Plouisy, dans le centre de Pontrieux ou de découvrir à Belle-Isle-en-Terre, les anciennes papeteries ainsi que les bois et vallons qui les entourent.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par