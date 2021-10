” Jeux d’ombres, jeux de lumières” Université Ouverte de Versailles, 15 novembre 2021, Versailles.

” Jeux d’ombres, jeux de lumières”

du lundi 15 novembre au jeudi 16 décembre à Université Ouverte de Versailles

Quel que soit le moment de la journée, la lumière, naturelle ou artificielle, projette des ombres dans votre environnement. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, et contemplez leurs plus beaux spectacles : les jeux d’ombres et de lumières ne manquent pas…. Au travers de l’exposition que Versailles Images vous présente à l’Université Ouverte du 15 novembre au 17 décembre prochain, les plus beaux clichés inspirés par ce thème seront mis sous les projecteurs. Si naturellement ce sujet vous amène sur des photos prises en noir et blanc, celles en couleurs vous éblouiront également. Découvrez l’œuvre photographique proposée par les artistes de l’association Versailles Images. N’hésitez pas à venir nous rendre visite et à laisser vos impressions dans le livre d’or qui sera mis à votre disposition.

Entrée libre / Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Exposition présentée par l’association Versailles Images.

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T09:00:00 2021-11-15T12:30:00;2021-11-15T13:30:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T12:30:00;2021-11-16T13:30:00 2021-11-16T17:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T12:30:00;2021-11-17T13:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T12:30:00;2021-11-18T13:30:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T12:30:00;2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-22T09:00:00 2021-11-22T12:30:00;2021-11-22T13:30:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T12:30:00;2021-11-23T13:30:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T12:30:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T12:30:00;2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T12:30:00;2021-11-26T13:30:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T12:30:00;2021-11-29T13:30:00 2021-11-29T17:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T12:30:00;2021-11-30T13:30:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-01T09:00:00 2021-12-01T12:30:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T09:00:00 2021-12-02T12:30:00;2021-12-02T13:30:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T12:30:00;2021-12-03T13:30:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-06T09:00:00 2021-12-06T12:30:00;2021-12-06T13:30:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-07T09:00:00 2021-12-07T12:30:00;2021-12-07T13:30:00 2021-12-07T17:00:00;2021-12-08T09:00:00 2021-12-08T12:30:00;2021-12-08T13:30:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-09T09:00:00 2021-12-09T12:30:00;2021-12-09T13:30:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T12:30:00;2021-12-10T13:30:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T12:00:00;2021-12-13T09:00:00 2021-12-13T12:30:00;2021-12-13T13:30:00 2021-12-13T17:00:00;2021-12-14T09:00:00 2021-12-14T12:30:00;2021-12-14T13:30:00 2021-12-14T17:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T12:30:00;2021-12-15T13:30:00 2021-12-15T17:00:00;2021-12-16T09:00:00 2021-12-16T12:30:00;2021-12-16T13:30:00 2021-12-16T17:00:00