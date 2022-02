Jeux d’ombres, dessiner l’invisible Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Jeux d’ombres, dessiner l’invisible Saint-Rémy-de-Provence, 8 février 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Jeux d’ombres, dessiner l’invisible Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

2022-02-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-09 17:00:00 17:00:00 Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône 40 40 Ceux-ci sont supervisés par nos artistes intervenants Mike Sajnoski et Marion Fernandez plasticiens et Joanna McLennan photographe.​



Réservations obligatoires par mail : reservations@musee-estrine.fr ou par téléphone au 04 90 92 34 72 Dans le prolongement de la mission « Éducation » d’un Musée de France, des ateliers de pratiques artistiques sont organisés pour les enfants et les adultes tout au long de l’année. reservations@musee-estrine.fr +33 4 90 92 34 72 http://musee-estrine.fr/ Ceux-ci sont supervisés par nos artistes intervenants Mike Sajnoski et Marion Fernandez plasticiens et Joanna McLennan photographe.​



Réservations obligatoires par mail : reservations@musee-estrine.fr ou par téléphone au 04 90 92 34 72 Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Ville Saint-Rémy-de-Provence lieuville Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Jeux d’ombres, dessiner l’invisible Saint-Rémy-de-Provence 2022-02-08 was last modified: by Jeux d’ombres, dessiner l’invisible Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 8 février 2022 Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône