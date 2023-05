Jeux d’images et projection du film Mango Cinéma L’Épée de bois Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. payant Tarif Unique : 5€ Avant le film d’animation Mango, les enfants pourront découvrir les secrets de l’image en mouvement en expérimenter eux-mêmes devant une caméra. Avant le film, Florence Guillaume vous montre comment on peut décomposer le mouvement en le ralentissent ou en l’accélérant. Les jeunes spectateurs et spectatrices pourront faire eux-mêmes des démonstrations de mouvement dans la salle! MANGO – Un film de Trevor Hardy – 1h35

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve. Cinéma L'Épée de bois 100 rue Mouffetard 75005 Paris

