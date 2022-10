Jeux d’Hiver Quiberon Quiberon Catégories d’évènement: Morbihan

Jeux d'Hiver
Espace Louison Bobet Rue Neptune Quiberon Morbihan
2022-11-19

2022-11-19 – 2022-11-19

Morbihan De 10h à 17h. Une journée pour les enfants et les familles avec des animations variées pour tous les âges et pour tous les goûts. L’occasion de passer une chouette journée ludique en famille au coeur de l’hiver !Au programme : Eveil musical, conte Kamishibaï, parcours de motricité, peinture, jeux en bois, golf, tennis de table, jeux vidéos, Sumo, initiations au cirque et à la magie, ateliers créatifs, Maquillage, coloriage, structures gonflables… programme détaillé à venir. +33 2 97 30 24 00 Droits gérés

